الكشف عن العمل الفني القادم لفيروز

المستقلة /- تحدث الإعلامي والناقد الفني دكتور جمال فياض عن ما تُجهز له الفنانة اللبنانية فيروز وهو عبارة عن عمل فني أنجزه الفنان زياد الرحباني للفنانة الكبيرة فيروز وهو مكون من البوم يتضمن 8 أغاني.

وأوضح فياض إنّه التقى زياد الرحباني قبل سنتين وأكد له حينها استكمال الاعمال الغنائية الـ8 لفيروز، ولكنه ينتظر “لترضى علينا الست”، كما قال له زياد.

وطالب فياض فيروز بأن “ترضى” وتوافق، قائلاً: “ارجوكِ وافقي على عرض الأغاني، فجمهورك ينتظرك لترفعي لنا معنوياتنا”.

ولم يكشف زياد الرحباني عن نوعية الأغاني واكتفى بالقول انّه مجهود سنوات طويلة من العمل.

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