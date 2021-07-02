الكشف عن اعلان فيلم “بلا أرض” للمخرج تورج أصلاني

المستقلة/-منصور جهاني/.. رفع النقاب عن اعلان فيلم “بلا أرض”، الفيلم الطويل الثالث لتورج أصلاني، بمناسبة عرض الفيلم في عيد الأضحى في دور السينما بكردستان العراق وبقية المدن العراقية.

“بلا أرض” Landless من تأليف وإخراج وإنتاج “تورج أصلاني”، وإنتاج شركة “ماد موفي” MAAD Movie وشارك في إنتاجه “ره‌ز هه‌لکه‌وت ره‌شید” Raz Halkawt Rashid من كردستان العراق وسوريا؛ ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى أي ابتداء من 20 حزيران / يونيو الجاري 2021 في دور السينما في مدن إقليم كردستان العراق، وبعد ذلك يعرض في دور السينما في جميع مدن العراق.

فيلم “بلا أرض” هو الفيلم الطويل الثالث للمخرج الايراني الكردي “تورج أصلاني”، وهو مزيج من الكوادر البارزة من تركيا وسوريا والعراق وإقليم كردستان، إلى جانب المغنية هاني مجتهدي، يتضمن الفيلم ممثلين أدوا أدوارهم بأربع لغات: الكردية والتركية والعربية والفارسية، بما في ذلك؛ شوان عطوف، جاهيت شاهين يالتشين، بولت كاسر، ريكيش شهباز، بنجين علي، به‌روز ئاکره‌یی، نارين محمدي، فرميسك رحيم زاده، هاكار عبدالقادر محمد، طه عبدالكرم أبوبكر، روال نافغوندي، ئاسو رفيق، هورامان وغيرهم من الفنانيين.