الكشف  عن اختلاس 1.5 مليار دينار في شركة نفط ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط حالات اختلاسٍ بمبلغ يصل إلى قرابة مليار ونصف المليار دينار ومغالاة في الأسعار في مُحافظة ميسان.

وقالت الدائرة في بيان ” أنَّ فريق عمل مكتب التحقيق، الذي قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان – الهيئة الماليَّة – قسم حسابات الأفراد، تمكَّن من ضبط عددٍ من المسؤولين في الشركة؛ على خلفيَّة اختلاس مبالغ ماليَّةٍ تجاوزت(1,320,000,000) مليار دينار عبر تكرار صرف مستندات رواتب وإيفاداتٍ لمُوظَّفي الشركة.

وأضافت إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مسؤول قسم حسابات الأفراد، ومسؤول تحضير مستند الصرف، فضلاً عن مُدقِّق الشركة، وأحد مُوظَّفيها وأوليَّات مُستندات الصرف المُكرَّرة كافة.