الكشف عن اختلاس قرابة مليار دينار في شركة نفط ميسان

 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذ ملاكاتها عمليّات ضبطٍ لحالات اختلاسٍ ومُخالفاتٍ وابتزازٍ في مُحافظتي المُثنى وميسان.

الدائرة، وفي حديثها عن العمليَّات التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، لفتت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان كشف عن إقدام مدير قسم حسابات الأفراد ومسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط ميسان السابق، على اختلاس مبلغٍ يناهز مليار دينارٍ، مُبيِّنةً قيام المُتَّهم بتنظيم مستند صرف مكافآت “وهميٍّ” لمُنتسبي الشركة بمبلغ (1,900,000,000) مليار دينار، مُنبِّهةً إلى اختلاسه نصف المبلغ من خلال تحرير مستندٍ مُزوَّرٍ؛ لتسوية صرف مبلغ المكافأة.

الى ذلك كشف فريق عمل مكتب تحقيق ميسان عن تمكَّنه من ضبط مُوظَّفٍ في بلديَّة العمارة إثر إقدامه على ابتزاز إحدى المراجعات؛ لدفع مبلغ من المال (رشوة)؛ لافتاً إلى أنَّ المُتَّهم أقدم أيضاً على مُساومتها لقاء حصول ابنتها المريضة المشمولة بشريحة المُعاقين على قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ.

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