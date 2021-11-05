الكشف عن إعلان فيلم “الجدران الاربعة” لـ بهمن قبادي

المستقلة/- منصور جهاني/.. رُفع النقاب عن إعلان فيلم “الجدران الأربعة” للمخرج “بهمن قبادي” وإنتاج “راجر ووترز” بالتزامن مع عرضه في قسم “المسابقة الرئيسية” في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي الرابع والثلاثين في اليابان.

ويعد فيلم “الجدران الأربعة” The Four Wall هو أحدث أفلام “قبادي” وهو من إنتاج تركيا وإنكلترا وبطولة “أمير آقایي” وعدد من الممثلين المشهورين الاتراك.

عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان”طوكيو” Tokyo السينمائي الدولي الرابع والثلاثين في قسم “المسابقة الرئيسية” يوم الثلاثاء الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وكشف عقب ذلك عن إعلان الفيلم الترويجي بالتزامن مع عرضه في التظاهرة اليابانية السينمائية.

بعد العرض الأول لفيلم “الجدران الأربعة” في المهرجان، قارن أحد نقاد السينما في برنامج بث مباشر، أمير آقایي بـالممثل العالمي المعروف “روبرت دي نيرو”.

بدوره أشاد أيضا صاحب العمل (بهمن قبادي) بالممثل الإيراني وقال “كان رجلاً نبيلاً قبل التصوير بثلاثة أيام” بذكائه ولباقته، لعب دورًا مؤثرًا في خلق الشخصية التي أخذ دورها.