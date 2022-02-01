الكشف عن أسرار جديدة حول “فيروس كورونا” ستغير حياة العالم

المستقلة /- أشار مدير معهد الأبحاث الوطني الإيطالي “سبالانزاني” فرانشيسكو فايا أن متحور أوميكرون جعل من الممكن الحديث عن كورونا في المستقبل كمرض موسمي، حيث ان التطعيم ضد كورونا سيكون مرة واحدة في السنة، مما سيساعد هذا الأمر تخفيف الاجراءات، وقال: “نحن بحاجة إلى القيام بتوزيع اللقاحات حول العالم. بدءا من إفريقيا، حيث توجد تحديات، وجعل اللقاحات تتماشى مع السلالات الجديدة والمحتملة في المستقبل. للوصول إلى جرعة واحدة من اللقاح سنويا”.

وأكمل فرانشيسكو ان الخبراء الإيطاليون، ومنذ أكثر من شهر عزلوا نوعا جديدا من المتحورات يسمى (أوميكرون 2)، لكن لم يزعجوا الرأي العام به، حيث ان هذه الطفرة، تأخذ بشكل متزايد خصائص وعلامات المرض الموسمي.

وختم قوله ان مصنعي اللقاحات يتفقون على أنه من غير المجدي إعطاء اللقاحات القريبة من بعضها البعض في وقت متقارب، لينتقل العالم الى مرحلة التطعيمات السنوية، وستبدأ العملية من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.