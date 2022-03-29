الكشف على جريمة قتل غامضة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حادث قتل في قضاء المجر جنوبي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان انها تمكنت من كشف جريمة قتل مضى عليها ١٩ يوم في المحافظة، مبينة أن أحد المواطنين تعرض لحدث قتل حيث كان يستقل دراجة نوع ( تك تك )في قضاء المجر الكبير

و أوضح البيان بانه بعد جمع معلومات مهمة من المصادر الاستخبارية والمتابعة الحثيثة وأخذ الموافقات الأصولية وبفترة قياسية ، أثمرت جهود الفريق عن كشف ملابسات الجريمة والتي حصلت بتاريخ 9/3/2022،موكدا ان شعبة مكافحة المجر الكبير. تمكنت من القاء القبض على احد المشتركين بالجريمة والذي اعترف صراحة بقيامه مع احد المتهمين الهاربين بقتل المجني عليه بواسطة سلاح ناري بسبب خلافات مادية بينه وبين المتهم الهارب.