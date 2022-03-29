الكشف على جريمة قتل غامضة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل  حادث قتل في قضاء المجر جنوبي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان انها تمكنت من كشف جريمة قتل مضى عليها ١٩ يوم في المحافظة،  مبينة أن أحد المواطنين  تعرض لحدث قتل حيث كان يستقل دراجة نوع ( تك تك )في قضاء المجر الكبير

و أوضح البيان بانه بعد جمع معلومات  مهمة من المصادر الاستخبارية والمتابعة الحثيثة وأخذ الموافقات الأصولية وبفترة قياسية ، أثمرت جهود الفريق عن كشف ملابسات الجريمة والتي حصلت بتاريخ 9/3/2022،موكدا ان شعبة مكافحة المجر الكبير. تمكنت من القاء القبض على احد المشتركين بالجريمة والذي اعترف صراحة بقيامه مع احد المتهمين الهاربين بقتل المجني عليه بواسطة سلاح ناري بسبب خلافات مادية بينه وبين المتهم الهارب.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الحلقة الرابعة: تجاهُل أمريكا لمطالب روسيا بوقف التوسّع والعدوان

اخر الاخبار

منتدى يوم المرأة العربية يطلق مبادرات كبرى لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً

اخر الاخبار

بالفيديو.. معالجة نفسية توضح تأثير الخلافات الزوجية على الأطفال وكيفية الحد منها

اخبار العراق

نائب: قانون الامن الغذائي الطارئ مشروع سيخلق تعارض مع قوانين الموازنات

اخبار العراق

الشرطة المجتمعية في ميسان تتخذ إجراءات بشأن تعنيف طفلة في مشهد تمثيلي

اخبار العراق

الكشف على جريمة قتل غامضة في ميسان

اخبار العراق

نائب يطالب بدفع  مستحقات البصرة من البترودولار

اخبار العراق

نائب يطالب بدفع  مستحقات البصرة من البترودولار

اخبار العراق

محمود التركي يفرح جمهور “إكسبو 2020 دبي” بساحة الإستدامة

اخر الاخبار

المرأة الشرقية تحت مطرقة الساحرات

اخبار العراق

 تأسيس شركة لمتابعة تصدير نفط كردستان

اخبار العراق

منتخب العراق يودع تصفيات كاس العالم 2022 بعد تعادله مع سوريا بهدف

اخر الاخبار

النزاهة : صدور أمر استقدام بحق وزير تجارة أسبق ومُديرين عامين سابقين

اخبار العراق

محما خليل : باب الحوار مع الاتحاد الكردستاني مازال متوقف ولا بوادر لفتحه من جديد

اخبار العراق

نائب يؤكد.. زيادة اعداد النواب المعارضين لحضور جلسة الاربعاء

اخبار العراق

نائب : حصول بارزاني على رئاسة الجمهورية لن يمنحه سلطة لتسويف قرارات المحكمة الاتحادية

اخر الاخبار

صحيفة : دعوة بايدن للإطاحة بنظيره الروسي أظهرت عدم قدرته على التحكم بلسانه