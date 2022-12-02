الكرملين يرفض شروط بايدن لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيا

 

المستقلة/- اعلن الكرملين، اليوم الجمعة، عنرفضه الشروط التي ذكرها الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال إنه مستعد للتحادث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا سحب قواته من أوكرانيا لوضع حد للنزاع.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين “بايدن قال عمليًا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن يخرج بوتين من أوكرانيا” وهو ما “ترفضه موسكو بوضوح”. وأضاف أن “العملية العسكرية مستمرة”.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن ما يصل الى 13 ألف جندي أوكراني قتِلوا منذ غزو روسيا لبلادهم في شباط/فبراير.

وصرح ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري زيلينسكي، عبر قناة 24 الأوكرانية “لدينا تقديرات رسمية من هيئة الأركان العامة (…) تتراوح بين 10 آلاف (…) إلى 13 ألف قتيل”. وأضاف ان رئيس البلاد سينشر البيانات الرسمية “عندما يحين الوقت”.

عندما كانت القوات الروسية تسعى في حزيران/يونيو إلى السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، قال زيلينسكي إن بلاده تخسر “60 إلى 100 جندي في اليوم”.

في المعسكر المقابل، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في أيلول/سبتمبر إن 5937 جنديًا روسيًا قتلوا منذ بدء النزاع في 24 شباط/فبراير.

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