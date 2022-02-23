الكرملين: بوتين لم يتابع كلمة بايدن بشأن أوكرانيا

المستقلة /- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتابع كلمة بايدن عن التطورات المرتبطة بأوكرانيا، مضيفا أنه كان في اجتماع عمل وقتها.

وفي رده على سؤال وكالة “نوفوستي” عما إذا كان مسؤولو الكرملين قد تابعوا كلمة الرئيس الأمريكي، قال بيسكوف “لا، لم نفعل. الرئيس كان يعقد اجتماع عمل”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في كلمة مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف “دينها السيادي ونخبتها”.

واعترف بايدن في الوقت ذاته بأن العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلاده، متعهدا باتخاذ إجراءات لحمايته.

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