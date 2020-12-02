الكرة العراقية تنعي كريم سلمان

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(المستقلة) فُجعت كرة القدم العراقية، الأربعاء، بوفاة كريم سلمان، نجم “أسود الرافدين” السابق ومدرب فريق الكرخ، متأثرا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وشهد عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، وعدد من رموز الكرة العراقية على رأسهم إياد بنيان وغانم عريبي وشرار حيدر ولاعبي نادي الكرخ وعدة لاعبين سابقين، تشييع النجم السابق، عصر الأربعاء.

وكانت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم قد قررت تأجيل مباراة النجف والكرخ، التي كان مقررا إقامتها الأربعاء، إلى موعد لاحق، حدادا على وفاة سلمان.

ومرت جنازة المدرب السابق بملعب الكرخ، وشهدت بكاء وإنهيار الموجودين في الملعب.

وقام عدد كبير من رموز الكرة العراقية بنعي الفقيد، وقال رجل الأعمال حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية: “لا حول ولا قوة إلا بالله، ألم كبير للغاية يعتصر قلبي، رحمك الله أيها الإنسان المجتهد والمحترم”.

كذلك نشر أحمد ياسين، لاعب فريق هاكن السويدي، نعيا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأشار إلى أن سلمان كان صاحب الفضل في ظهوره الأول مع منتخب العراق.

من جانبها قررت إدارة الكرخ الإبقاء على كريم سلمان مدربا للفريق مدى الحياة حتى وهو متوفي، لتحصل أسرته على جميع حقوقه المالية.

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