الكتلة الصدرية في صدارة مقاعد البرلمان ويليها تحالف تقدم

المستقلة/- اشارت المعطيات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بعد أن حصلت على 73 مقعدا حسب النتائج الأولية لجميع مناطق العراق.

وكانت النتائج التي أعلنتها المفوضية قد كشفت عن الآتي :

الكتلة الصدرية  مقعدا 73، تحالف تقدم 38 مقعدا، ائتلاف دولة القانون 37 مقعدا، الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا، تحالف كردستان 17 مقعدا ، الاتحاد الوطني الكردستاني 15 مقعدا، تحالف عزم ١٥مقعدا ، تحالف الفتح 14مقعدا ، حركة امتداد 9 مقاعد، الجيل الجديد 9 مقاعد ، الاتحاد الإسلامي 9 مقاعد، تصميم 3 مقاعد، تيار الحكمة مقعدان فقط ، ائتلاف النصر مقعدان فقط”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الكتلة الصدرية في صدارة مقاعد البرلمان ويليها تحالف تقدم

اخبار العراق

ميسان تحصل على مقعد اضافي في البرلمان  عبر الصابئة المندائيين 

اخر الاخبار

احالة فنان مصري للتحقيق بتهمة التحرش وهتك عرض

اخبار العراق

نجل وزير دفاع صدام حسين يفوز بعضوية البرلمان العراقي

اخر الاخبار

الانتخابات…. الوجه الآخر للديمقراطية

اخبار العراق

موج: العزوف الجماهيري اعلن وفاة الديمقراطية السلطوية الموجهة في العراق

اخر الاخبار

مفوضية الانتخابات : نتائج الانتخابات ستعلن جميعها مساء اليوم

اخر الاخبار

مفوضية الانتخابات : نتائج الانتخابات ستعلن جميعها مساء اليوم

اخر الاخبار

الصدر يدعو المفوضية الى الاسراع في اعلان نتائج الانتخابات والنظر بالطعون القانونية

اخر الاخبار

رسول : اعتقال نائب البغدادي ضربة قوية لتنظيم داعش

اخبار العراق

طقس العراق : امطار خفيفة في المناطق الوسطى والشمالية خلال اليومين المقبلين

اخبار العراق

صبيحة نتائج انتخابات.. انخفاض طفيف بسعر الدولار امام الدينار العراقي

اخر الاخبار

‏مفوضية الانتخابات تعلن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني بنسبة 100%

اخر الاخبار

انتخابات باهتة : الشعب (لا) يريد التغيير

اخر الاخبار

الكاظمي يعلن القبض على مشرف المال لداعش بعملية مخابراتية خارج العراق

اخبار العراق

اغلاق عاجل للمنطقة الخضراء في بغداد لهذه الاسباب

اخبار العراق

الدفاع المدني يخمد حريق سوق شعبي شرقي بغداد