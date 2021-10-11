الكتلة الصدرية في صدارة مقاعد البرلمان ويليها تحالف تقدم

المستقلة/- اشارت المعطيات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بعد أن حصلت على 73 مقعدا حسب النتائج الأولية لجميع مناطق العراق.

وكانت النتائج التي أعلنتها المفوضية قد كشفت عن الآتي :

الكتلة الصدرية مقعدا 73، تحالف تقدم 38 مقعدا، ائتلاف دولة القانون 37 مقعدا، الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا، تحالف كردستان 17 مقعدا ، الاتحاد الوطني الكردستاني 15 مقعدا، تحالف عزم ١٥مقعدا ، تحالف الفتح 14مقعدا ، حركة امتداد 9 مقاعد، الجيل الجديد 9 مقاعد ، الاتحاد الإسلامي 9 مقاعد، تصميم 3 مقاعد، تيار الحكمة مقعدان فقط ، ائتلاف النصر مقعدان فقط”.