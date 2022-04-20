الكتاب : حل الازمة السياسية الراهنة سيكون من خلال ذهاب بعض الاطراف نحو المعارضة

الكتاب : حل الازمة السياسية الراهنة سيكون من خلال ذهاب بعض الاطراف نحو المعارضة

المستقلة /- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الكتاب، ان حل الازمة السياسية الراهنة سيكون من خلال ذهاب بعض الاطراف نحو المعارضة او الاتفاق بين تلك الاطراف على الحكومة المقبلة ومستقبل العملية السياسية.

وقال الكتاب في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطار التنسيقي فتح ابوابه للتيار الصدري والكتل الاخرى من اجل انهاء الازمة السياسية الراهنة والذهاب نحو اختيار رئيس وزراء يقف على مسافة واحدة من الجميع”.

واضاف ان “الازمة السياسية ستجد الحل امام بذهاب بعض الاطراف نحو المعارضة، او الاتفاق مع الاطراف السياسية على صيغة معينة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد الاتفاق على رئيس الجمهورية”.

وبين ان “الفترة الراهنة وعلى الرغم من انها دخلت ضمن الخرق الدستوري الا انها تمثل فرصة للاطراف السياسية من اجل التوافق والتفاهم حول مستقبل العملية السياسية وحلحلة الوضع لتشكيل الحكومة”.