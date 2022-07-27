الكاميرا الأفضل في العالم.. إطلاق هاتف بكاميرا 450 ميجابكسل

المستقلة / كشفت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية العملاقة في الأسبوع الماضي ، عن بعض التلميحات حول خطط الشركة لمستشعر الكاميرا القادم، و من المتوقع أن يكون هذا المستشعر الرئيسي بدقة 450 ميجابكسل.

وبحسب ما ذكره موقع ” نوت بوك تشيك ” التقني، تعرف سامسونج بدمج أحدث أنواع مستشعرات الكاميرا لهواتفها لجلب أفضل دقة كاميرا، حيث حازت الشركة على شرف كونها أول من أطلق كاميرا بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر نوع ISOCELL HP1 العام الماضي، ولحقته مؤخرا بمستشعر نوع ISOCELL HP3.

لم تتوقف سامسونج عند ذلك، حيث تم الكشف عن أن العملاق الكوري الجنوبي سامسونج يقدم الآن علامة تجارية جديدة ، قامت بالتلميح لما يمكن أن تكون عليه خططها لأجهزة استشعار الكاميرا في المستقبل، وقدمت الشركة الأسبوع الماضي بالفعل علامة تجارية في كوريا لمستشعر الصور الفوتوغرافية تحت اسم “Hexa²Pixel”.

سامسونج تطور أفضل دقة كاميرا في العالم تم اكتشافها حتى الآن

كشفت التسريبات إلى أن هذا المستشعر Hexa²Pixel سيقوم بتجميع 36 في 1 بكسل (مجموعة من 6 × 6 بكسل مدمجة في واحد) ، وهو أعلى بكثير من العلامات التجارية الأخرى Tetracell (2×2) و Nonapixel (3×3). إذا كان الهدف هو إخراج 12 ميجابكسل كما هو الحال مع المثالين الآخرين فيمكن ببعض الحسابات الدقيقة استنتاج دقة الكاميرا القادمة من سامسونج.

وببعض الحسابات الرقمية ، يستنتج أن الكاميرا ستعمل بدقة 432 ميجابكسل ، و يمكن تقريبه إلى 450 ميجابكسل. في كلتا الحالتين ، وهو إنجاز هائل لسامسونج حيث ستتضاعف عدد البيكسلات والدقة المقدمة من 200 ميجابكسل في مستشعرات ISOCELL HP1 و ISOCELL HP3 إلى 450 ميجابكسل.

جدير بالذكر، أنه قبل عدة سنوات قبل بضع سنوات ، تمت الإشارة أن سامسونج تعمل على مستشعرات بدقة تصل إلى 600 ميجابكسل ، لذلك قد يمثل مستشعر Hexa² pixel نقطة منتصف الطريق لما سيأتي في السنوات القليلة المقبلة من مواصفات تصوير فائقة بهواتف سامسونج.