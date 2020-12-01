الكاظمي يُهاتف الفنان مصطفى العبد الله ويُهنئه بجائزة “DIAFA”

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /… قدّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تهنئة إلى الفنان العراقي مصطفى العبد الله، بمناسبة تكريمه في مهرجان ضيافة “DIAFA” بدورته الرابعة في دبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الكاظمي اليوم الثلاثاء، بالفنان مصطفى العبد الله، وأكد خلاله دعم حكومته للفن العراقي والفنانين، في سبيل تحقيق قفزة نوعية في المسار الفني.

وكرّم مهرجان ضيافة “DIAFA” بدورته الرابعة في دبي، الفنان العراقي مصطفى العبد الله، بجائزة تُمنح للشخصيات المبدعة والمميزة، وذلك بحضور نخبة من النجوم العالميين والعرب.

وشمل التكريم الذي قدمه المهرجان كذلك، عدداً من الفنانين هم: أحلام، محمد رمضان، ديانا حداد، يارا، جيمس من فرنسا، رضوان من المغرب، وغيرهم.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الذهب يرتفع من أدنى مستوى

اخر الاخبار

بالصور : جلسة تصوير وصفت بـ “الفاضحة” تثير غضب المصريين

اخر الاخبار

ضبط مبتز فتاة بعدما كانت تلعب “البوبجي” ساومها بنشر صورها ومحادثاتها

اخر الاخبار

أسعار الذهب تتخطى 1800 دولارا للأوقية

اخر الاخبار

حسن الكعبي : التعديل على قانون جرائم المعلوماتية يصب بمصلحة المواطن

اخر الاخبار

فيديو.. البحرينية حلا الترك تقاضي والدتها.. والأخيرة توجه لها رسالة قاسية

اخر الاخبار

العراق يسجل 2218 اصابة جديدة و48 حالة وفاة خلال يوم