الكاظمي يوجه بغلق المعابر .. ويوافق على نقل موظفين من المخابرات الى المنافذ

مصدر لـ المستقلة : أحزاب ومليشيات تمنع وصول موارد المنافذ الى الحكومة

المستقلة  / … وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الاثنين على نقل موظفين من جهاز المخابرات الوطني، إلى هيئة المنافذ الحدودية، فيما وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي في بيان لها وتلقته (المستقلة)  إنه شارك في “الجلسة الاعتيادية الأولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مبيناً أن الأخير أشاد بدور وأداء الهيئة والإجراءات المتخذة من قبلها لإحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية”.

وأضاف الوائلي “وحصلت موافقة الكاظمي على تعزيز الموارد البشرية لهيئة المنافذ بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة، والتأكيد على الزام كافة أعضاء مجلس الهيأة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية”.

وتابع أن “رئيس الوزراء أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع في عملية اتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي”.

واشار  إلى أن الكاظمي “وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي”. (النهاية)

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