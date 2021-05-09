الكاظمي يوجه بسرعة الكشف عن قتلة الوزني

المستقلة/- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب جواد الوزني.

وقال الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية،اليوم الاحد، أن “قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، و واهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالامن العام”.

وأضاف ” المجرمون أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا الى استهداف النشطاء العزّل، لكن القانون سيحاسبهم مثلما سقط آخرون في قبضة العدالة من قبل”.

من جانب آخر اكد الكاظمي التوجيهات السابقة للوزارات كافة باستنفار اقصى الجهود لتذليل العقبات امام تحدي تقديم الخدمات للمواطن، وبالأخص في مجال الكهرباء.

كما وجه الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار حوادث حرق المحاصيل الزراعية التي حصلت في الأعوام السابقة.

 

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