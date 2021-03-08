الكاظمي يوجه برفع عدد من السيطرات لفك اختناقات بغداد

المستقلة /…. اعلن الفريق الركن محمد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، أن الأخير وجه برفع عدد من السيطرات لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وذكر البياتي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين أنه بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيتم اعتبارا من الساعة الثانية من ظهر اليوم 8 آذار رفع سيطرات سهام العبيدي وسيد الحليب ومدخل اليرموك وتحويلها الى مرابطات.

واضاف أن هذا التوجيه سيتم بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتخفيف الزخم المروري وتسهيل حركة تنقل المواطنين في العاصمة. (النهاية)