الكاظمي يوجه بتأهيل موقع سدة الهندية القديمة في محافظة بابل

المستقلة /- وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأهيل موقع سدة الهندية القديمة في محافظة بابل.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أن” الكاظمي وجه بتولي وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة للسدود والخزانات، تأهيل موقع سدة الهندية القديمة في محافظة بابل، الذي أدرج على لائحة التراث العالمي للري، من التخصيصات المتوفرة لديها، لأهمية إبراز هذا المعلم للمجتمع الدولي إبرازاً لائقاً”.

وأضافت، أن “التوجيه جاء بناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية عرضاً طارئاً، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية عشرة، المُنعقدة في 24/3/2022”.