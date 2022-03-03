الكاظمي يوجه بتأمين الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل

المستقلة /- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بتأمين الطاقة الكهربائية وتذليل العقبات التي تواجه زيادة الإنتاج.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت المستقلة نسخة منه،أن “الكاظمي وجه وزارة الكهرباء، ببذل أقصى الجهود؛ لتأمين الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل، وتذليل العقبات التي تواجه زيادة الإنتاج”.

كما تضمن التوجيه، “الإسراع بأعمال الصيانة بما يضمن زيادة ساعات تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، والتخفيف عن معاناتهم خلال أشهر الصيف”.