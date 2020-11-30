الكاظمي يوجه بارسال موازنة 2021 فوراً

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المستقلة /- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بارسال موازنة 2021 فوراً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.

وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين : ان رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة فورا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت.

ولفت الى ان الحكومة والبرلمان يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021″.

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