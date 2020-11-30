الكاظمي يوجه بإرسال موازنة 2021 للأمانة العامة لمجلس الوزراء لتدقيقها

المستقلة / … وجهّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال قانون الموازنة لعام 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتدقيقها.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان له وتلقته (المستقلة).. اليوم الاثنين إن التوجيه صدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارتيّ المالية والتخطيط بإرسال قانون الموازنة لعام 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.

وأضاف أنه بعد ذلك سيتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت.

وكان البرلمان العراقي قد أقر في 12/11/2020 قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين نتيجة تعثر إقرار قانون الموازنة، والأزمة المالية التي تفاعلت بعد تراجع أسعار النفط متأثرة بجائحة كورونا. (النهاية)