الكاظمي يهنئ رشيد والسوداني

المستقلة/- هنأ رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد،بانتخابه رئيسا للعراق ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الكاظمي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر، نهنّئ الأخ الدكتور عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، وندعو جميع القوى السياسية إلى التعاون وتوفير الدعم له.

كما ذكر في تغريدة أخرى على الموقع نفسه “نهنّئ الأخ محمد شياع السوداني بتكليفه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وندعو كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل، متمنياً له التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم”.