الكاظمي يكشف عن 6 قرارات لحل ازمة الكهرباء

المستقلة /- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الجمعة أن الأخير اتخذ مجموعة من القرارات لتدارك أزمة الكهرباء بعد الانقطاع التام للشبكة الوطنية في محافظات العراق كافة باستثناء إقليم كوردستان.

وقال المكتب إن الكاظمي، ونتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية ولضمان معالجة سريعة، وبعد متابعته شخصيا مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى، قرر ما يأتي:

اولا/ تشكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الامن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

ثانيا/ تتولى الخلية المهمات الاتية :

1. اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي.

2. التوفير الطارئ لجميع اشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والامني لوزارة الكهرباء.

3.اشراك الحكومات المحلية في مجالي الانتاج والتوزيع.

4. ازالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة.

5. تحميل المتجاوزين اجور قطع التيار الكهربائي والكلف الناجمة عن ذلك وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم.

6. تسريع الاجراءات العملية لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها وكذلك تنظيم دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة بالشكل الذي يرفع مستوى تزويد الطاقة مع ضمان الكفاءة والجدوى الاقتصادية.

ثالثا/ تكون الخلية في حالة انعقاد دائم خلال شهري تموز وأب، و باجتماعات متواصلة فيما عدا الشهرين المذكورين وتتخذ قراراتها بالاغلبية.

من جهتها أعلنت وزارة الكهرباء في بيان أن ملاكاتها تمكنت من اعادة منظومة الكهرباء الوطنية بوقت قياسي الى الخدمة بعد ان تعرضت الى التوقف التام فجر اليوم الجمعة .

وقالت الوزارة ان جميع الملاكات تعمل منذ حادث توقف المنظومة على اعادة تشغيل الوحدات التوليدية في عموم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية للعودة الى الانتاج الذي وصلت اليه المنظومة مساء امس الخميس والبالغ (18500) ميغاواط، رغم الاستهدافات الارهابية والتخريبية التي تعرضت وتتعرض لها خطوط نقل الطاقة الكهربائية..

وناشدت الوزارة الجهات الامنية وشيوخ العشائر والمواطنين للتعاون معها للتدخل والابلاغ عن اي تحركات مريبة تحدث بالقرب من خطوط وابراج نقل الطاقة الكهربائية.

وبينت الوزارة ان هناك استهدافات مبرمج ومتواصلة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية طيلة الايام الماضية، مع ارتفاع درجات الحرارة، ادت الى عدم استقرار منظومة الطاقة، ما نجم عنه انفصال خطي نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (مسيب حرارية – مسيب غازية) (1 و2)، فجر هذا اليوم الجمعة والذي توقفت بسببه منظومة الطاقة..

وتابع البيان أنه في الوقت الذي تستنفر وزارة الكهرباء ملاكاتها لاعادة تشغيل الوحدات التوليدية، تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي (132 ك.ف)، (القدس – ماء الكرخ) في الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الجمعة الى تفجير بعبوات ناسفة وضعت تحت عدد من ابراجه، بهدف فصله واخراجه عن العمل لزيادة معاناة المواطنين، وعلى الفور توجهت الملاكات الهندسية والفنية الى موقع الحادث برفقة القوات الامنية وباشرت باعمال الصيانة.