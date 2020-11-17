الكاظمي يكشف عن ضغوطات للافراج عن”حيتان الفساد” مؤكدا مفوضية الانتخابات أول المتضررين

الكاظمي يكشف عن ضغوطات للافراج عن”حيتان الفساد” مؤكدا مفوضية الانتخابات أول المتضررين

المستقلة /… كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء تعرضه إلى ضغوطات للافراج عمن أسماهم بـ”حيتان الفساد”، مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات أول المتضررين من قانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن “الشعب والمرجعية الدينية والكتل السياسية تطلب مني محاربة الفساد”.

وأضاف أنه واجه ضغوطات من جهات، لم يسمها، بعد اعتقال عدد من المتهمين بالفساد، مبينا أن الجهات الضاغطة كانت تطالب بإطلاق سراح “حيتان الفساد”.

وأشار الكاظمي إلى أن “البعض يوصل معلومات غير صحيحة عن تعذيب هؤلاء الفاسدين إلى حقوق الإنسان”.

وبشأن الانتخابات قال الكاظمي، “كان هناك اجتماع بين الرئاسات الثلاث بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا للانتخابات بشان إجراء الانتخابات”.

وأضاف أن حكومته صاغت مشروع قانون لتأمين تمويل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

وأشار الكاظمي إلى أن مفوضية الانتخابات أول المتضررين من قانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها.

وقال الكاظمي بخصوص الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية “ذهبت إلى واشنطن واتفقنا مع المسؤولين على إعادة انتشار القوات في خارج البلاد، وخروج القوات من القواعد العسكرية”.

وتابع أن “فريق الحوار الاستراتيجي يواصل اجتماعاته للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن الانسحاب الأمريكي من العراق”.( النهاية)