الكاظمي يفتتح محطة كهرباء ميسان الاستثمارية

(المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صباح اليوم محطة ميسان الاستثمارية المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وكان الكاظمي قد وصل صباح اليوم الاحد الى مطار شركة بتروشاينا الصينية في محافظة ميسان لافتتاح المحطة الواقعة في قضاء الكحلاء ،بعد توسيعها.

وقال الكاظمي في كلمة بالمناسبة ان المحطّة بسعة تشغيلية تبلغ 750 ميغاواط ، مشيرا الى إنها تشكل إضافة نوعية لتوفير الطاقة الكهربائية في كل محافظاتنا، وإن محافظة ميسان ستكون هي المستفيد الأول.

وأضاف أن التطور النوعي في هذه المحطة سيساعد في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد؛ إذ إنها تعمل على الغاز المنتج محلياً، منوها بانها سترفد الشبكة الوطنية بالمزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية.

يذكر أن محطّة ميسان الاستثمارية ذات الدورة المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ستضيف 750 ميغاواط إلى إنتاج الشبكة الوطنية في الظروف التشغيلية الطبيعية، 500 منها عبر الدورة البسيطة، و250 منها عبر الدورة المركّبة، وهي تستخدم تقنيات حديثة تقلّل من هدر الطاقة وتكون صديقة للبيئة، وتعمل المحطة على الغاز الطبيعي من حقلي حلفاية وبزركان وكليهما في محافظة ميسان.