الكاظمي يعلن القبض على مشرف المال لداعش بعملية مخابراتية خارج العراق

المستقلة/- اعلن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عن القاء القبض على مشرف المال لتنظيم داعش ، نائب المقبور ابو بكر البغدادي.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر :” في الوقت الذي كانت فيه عيون ابطالنا في القوات الامنية يقظة لحماية الانتخابات،كانت ذراعهم الاصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من اصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود،للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور ابو بكر البغدادي “.

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