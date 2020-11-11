الكاظمي يعزي البحرين بوفاة رئيس وزرائها

الكاظمي يهنأ بايدن و يدعوه الى تقوية الروابط بين العراق و اميركا

المستقلة / أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا مع عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، مقدما العزاء بوفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وعبّر الكاظمي، خلال الاتصال، عن تعازيه ومواساته للبحرين شعبا وحكومة.

ونعى الديوان الملكي في البحرين رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، يوم الأربعاء.

وذكر بيان للديوان الملكي أن خليفة بن سلمان آل خليفة-85 عاماً- توفي في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووجه ملك البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام.( النهاية)