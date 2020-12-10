وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يصل الى مدينة الفلوجة في الذكرى الثالثة للانتصار على عصابات داعش الإرهابية”.

ويشهد العراق اليوم الخميس عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة تزامنا مع مرور السنة الثالثة على اعلان بيان النصر على تنظيم “داعش” الذي سيطر لمدة ثلاث سنوات على اراضي واسعة من الاراضي العراقية لاسيما في محافظات نينوى والانبار.