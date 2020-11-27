الكاظمي يشكل لجنة تحقيقية بشأن احداث الناصرية

المستقلة /… اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن تشكيل لجنة تحقيق بشأن احداث الناصرية، فيما اشار الى ان توتير الاوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم ان “القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يصدر قراراً باقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث اليوم التي جرت في المحافظة، واعلان حظر التجوال فيها، والغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق”.

واكد الكاظمي بحسب بيان رسول ، ان “توتير الاوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد وان لا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي اريقت في احداث اليوم.

وتابع ان “الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف”، موضحا ان “بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني”.

ودعا الكاظمي “جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي الزكي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد واهله الشر”. (النهاية)