الكاظمي يحمل الجميع المسؤولية ويدعو الكتل السياسية للحوار من اجل العراق

المستقلة/- أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن الجميع يتحمل مسؤولية ما يحدث في البلاد من أحزاب وطبقة سياسية وجهات مؤثرة.

ودعا الكاظمي، في كلمة متلفزة: ” كل الكتل السياسية للحوار من أجل شعب العراق.. شعبنا الذي لا يهوى الفتنة والاقتتال والتناحر”.

وقال: “لا بد للكتل السياسية من الابتعاد عن حوار التخوين والإقصاء”، داعيا المواطنين “لعدم التصادم مع القوات الأمنية وحماية مؤسسات الدولة”.

وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن “الجميع يتحمل مسؤولية ما يحدث في العراق من أحزاب وطبقة سياسية وجهات مؤثرة”.

وتابع: “الأوضاع صعبة جدا في البلاد ولا بد من التعاون والابتعاد عن المصالح الضيقة”، مشددا على أن “الحل ممكن عبر الحوار الصادق وتقديم التنازلات لمصلحة العراق”.

وأردف قائلا: “سأتحمل المسؤولية ونحن جاهزون للقيام بكل ما يلزم ونحن صادقون”.

وتأتي كلمة الكاظمي فيما أعلن التيار الصدري بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي، في أعقاب اقتحامه، السبت، من عدد كبير من المتظاهرين.

ويطالب أنصار الصدر بعدم ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة، لكن المطالب اليوم ارتفعت بإسقاط الطبقة السياسية كلها في العراق.

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