الكاظمي يحذر من خطورة الوضع الصحي في العراق بسبب فيروس كورونا

المستقلة/-حذر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم السبت من خطورة الوضع الصحي في العراق بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقده عدداً من المراكز الامتحانية بالعاصمة بغداد في أول أيام الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية.

ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي عن الأخير قوله “على الرغم مما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية، واقتصادية، وأمنية، واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أننا أصررنا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، وتحقيق النجاح”.

وقال أيضا “نعم، الوضع الصحي خطير، ونحن بحاجة إلى الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون، ومع هذا أنتم اليوم تؤدون الامتحانات، وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء القول “وجّهنا قبل الامتحانات بتوفير مطلق الإمكانات، لإجراء العملية الامتحانية بانسيابية ويسر، وبإجراءات تحافظ على سلامتكم، وسلامة الملاك التدريسي”.

وتوجه صباح اليوم 483 الفا 239 طالبا وطالبة ببغداد والمحافظات، لاداء الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية بصفوفها المنتهية في دورها الاول للعام الدراسي (2020 – 2021).

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