الكاظمي يجتمع باللجنة المالية لبحث قانون تمويل العجز والموازنة

المستقلة/- يجتمع البرلمان العراقي متمثلاً باللجنة المالية برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانوني تمويل العجز وموازنة العام المقبل 2021.

وبحسب مصدر برلماني إن اللجنة المالية النيابية ستجتمع اليوم، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي وإرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2021 إلى البرلمان.

ولم تقر السلطات العراقية حتى الآن موازنة لعام 2020 بسبب تراجع الإيرادات المالية أثر تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تبعات فيروس “كورونا”.

وكشف مصدر في وزارة المالية العراقية، في وقت سابق، عن عزم الوزارة ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام المقبل 2021 الى مجلس الوزراء لإقرارها نهاية الشهر الجاري. (النهاية)