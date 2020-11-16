الكاظمي : يتهم جهات بوضع عقبات أمام إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة

المستقلة/- اتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جهات لم يسمها بوضع عقبات أمام إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه البلد، ونبذل جهودا على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح.

وقال الكاظمي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين في تصريحات أدلى بها خلال الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة إن “الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة”، مضيفاً أن “هناك من يحاول وضع العقبات أمامها”.

وأشار الكاظمي إلى أن “هناك تحديات كبيرة تواجه البلد، ونبذل جهودا على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح”.

وأوضح رئيس الوزراء أن “انعقاد مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة يعد مبادرة جديدة لأول مرة في الحكومات المتعاقبة، وسيعقد بشكل دوري شهري”.

وأكد الكاظمي إن “المجلس يهدف الى التواصل مع الجهات والهيئات، لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات والمداولة واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب الى مجلس الوزراء للتصويت عليه”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل. (النهاية)