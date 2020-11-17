الكاظمي يبحث مع بومبيو مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي

المستقلة /… تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، فيما بحث الجانبان مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان له وتلقته ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء ، إنه “جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة”.

واوضح البيان انه تم بحث  الاتصال تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا الى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب.( النهاية)

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