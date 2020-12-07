الكاظمي يبحث مع الوفد السعودي تعزيز التعاون على مختلف الصُعد

المستقلة.. بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لدى لقائه اليوم الإثنين، وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصُعد، فضلاً عن البحث في الخطوات المتخذة للمضي بتعزيز التعاون الاقتصادي.

ونقل الوفد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتأكيد الملك سلمان أهميّة تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافّة.

ورحّب رئيس مجلس الوزراء بزيادة التبادل التجاري بين البلدين بعد فتح منفذ عرعر الحدودي في الشهر الماضي، كما دعا المجلس التنسيقي الى تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية.

و أكّد رئيس الوفد السعودي أن تعزيز التعاون القائم سيمكن البلدين الشقيقين من مواجهة التحديات المشتركة سواء في مجال مواجهة جائحة كورونا، أو في المجالات الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على رفاه البلدين واستقرارهما، فضلاً عن تعزيز السِلم الإقليمي.