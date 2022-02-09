  الكاظمي يؤكد متابعته شخصيا للأوضاع في ميسان

وعد بأعتقال جميع المجرمين.

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..توعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من وصفهم بالـ(المجرمين) بأنهم سينالون عقابا قاسيا.

وكان الكاظمي قد وصل الى مدينة العمارة مركز محافظة ميسان صباح اليوم برفقة وزيري الدفاع والداخلية، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية.

وقال الكاظمي في اجتماع عقده مع قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان “لا يعتقد احد أن بإمكانه ان يعلوا فوق القانون او يسعى لإشاعة الفوضى” حسب بيان عن مكتبه.

واضاف  “اتخذنا إجراءات سريعة لمعالجة التداعيات الامنية ووجهنا بتشكيل قيادة عمليات خاصة لميسان”

وأكد الكاظمي بأنه سيتابع شخصيا وضع ميسان من القيادات الامنية المشتركة يوما بيوم و”سنعمل على اعادة وضع الخطة الامنية لمعالجة الخروقات”، متوعدا باعتقال “جميع المجرمين”.

ودعا المواطنين مساعدة القوات الامنية في واجبها لبسط الامن.

وشهدت محافظة ميسان اجراءات امنية مشددة بعد اغتيال قاض مختص بجرائم المخدرات، وجرائم اخرى اضافة الى النزاعات العشائرية المتكررة التي اودت بحياة العديد من المواطنين.

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