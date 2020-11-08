الكاظمي يؤكد :الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية

المستقلة.. قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، مؤكدا سعي الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق.

وأكد الكاظمي لدى استقباله أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي يعقد اجتماعاته في العاصمة بغداد، لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين ، أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي الى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

كما أوضح أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية.

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