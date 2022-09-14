الكاظمي: وفرنا الأموال لزيارة الاربعينية رغم غياب الموازنة

المستقلة / علي النصر الله / .. قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الاربعاء، ان الحكومة وفرت الأموال لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه رغم غياب الموازنة، مؤكدا “نحن جاهزون لتذليل العقبات في كل ما يخص تسهيل الزيارة “.

وقال الكاظمي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) لدى زيارته كربلاء وترأسه اجتماعا لمسؤولي الدوائر الأمنية والخدمية للزيارة الأربعينية في المحافظة، نقف “اليوم من موقع المسؤولية في توفير كل متطلبات حماية الزائرين وتقديم الخدمات “.

من جانب آخر بشأن قطاع الكهرباء ، قال رئيس الوزراء ، أعرف إن هناك تحديا في موضوع الكهرباء بسبب الأحمال الكبيرة ، إلا إن الوزارة تقوم بجهد استثنائي مشكورين “.