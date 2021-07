الكاظمي ودبلوماسية القوة الناعمة

ابراهيم الخليفة

تم التوافق بين الكتل السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية على تكليف السيد مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء حلاً أجرائياً مؤقتًا للخروج بالبلاد من الأزمات التي تعصف بها، بعد استقالة حكومة عبد المهدي ،و التي كانت على رأس اولويات الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد في العام 2019 ، في جو ضبابي وصراع إرادات داخلية وخارجية، ادى اليمين الدستورية فجر يوم الخميس 6/5/ 2020 ، هذا الانفراج جاء بعد أزمة سياسية ألمت بالبلاد لمدة عشرة أشهر، وتحدث في هذه المناسبة قائلا ” يواجه العراق تحديات كبيرة اقتصاديا أمنيا وصحيًا وحتى إجتماعيًا ..ِ أملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة، التي تواجه العراق وأمنه واستقرارِه، “.

يذكر ان جميع الكتل صوتت للكاظمي، عدا دولة القانون” ربما تستخدم هذه الخطوة بمثابة ضغط أو مساومة في المراحل القادمة” ،هذا التكليف جاء بمثابة طوق النجاة لحل مؤقت للتأسيس لمرحلة سياسية جديدة، تبدأ بإختيار مفوضية جديدة “مستقلة ” للانتخابات وتعديل النظام الإنتخابي، واختيار رئيس وزراء “مستقل ” من خارج النخب السياسية الحاكمة ، حيث سبق هذه الخطوة موافقة البرلمان في 24 كانون الأول 2019، على قانون جديد للانتخابات ،والذي كان يمثل مطلباً أساسياً للمحتجين لتصبح العملية الإنتخابية أكثر شفافية ونزاهة، وأقل أحتمالاً لفرص التدخل في نتائجها .وهكذا بدأ الكاظمي مشواره السياسي الإصلاحي التوافقي والبلاد تعوم على بحر مُلغم بمشاكل أقتصادية، متمثلة ، أرتفاع نسبة البطالة بين قطاعات الشعب جراء الحظر الصحي الشامل وايرادات النفط التي انخفضت خمسة أضعاف خلال عام واحد، وتحديات امنية، وسياسية ومجتمعية شائكة ومتداخله ، والتطلع لتحقيق مطالب الحراك التي طال انتظارها بمحاسبة الجهات التي تسببت بمقتل وجرح وتغييب المئات منهم ، والخروج بالعملية السياسية من المطبات التي تشل حركة الاصلاح والببناء والتنمية ، وتحديات خارجية، اقليمية ودولية تكمن في تخوف بعض أقطاب العملية السياسية من أن ينتهج الكاظمي سياسات منسجمة وتوجهات أميريكا في المنطقة على حساب العلاقة مع ايران، هذا الجو الملبد بالغيوم والزوابع ينذر بحدوث تسونامي سياسي في البلاد قد ينهي العملية السياسية التوافقية، ويضع الكاظمي في موقف توازنات صعبة فهو بحاجة لتبني سياسة توافقية أرضائية محسوبة الخطى والنتائج حتى ، وان كانت على حساب الثوابت الوطنية ، فقد وجد أمامه خيارات عدة ضمن إطار الدبلوماسية العامة Public Diplomacy “،فهو مستثنى خيار لجوءه للقوة لاعتبارات عديدة” قد تساعده في قيادة البلاد نحو بر الأمان ، ومن هذه الخيارات سياسة دبلوماسية القوة الناعمة ،Soft Power Policy ،حيث أغفل رؤساء الوزراء السابقين الخوض بها ، وكان أول من أعتمد هذه السياسة في البلد قوات الإحتلال الأميريكية وبالتحديد الجنرال “ديفيد بتريوس”،الذي عين قائدا للقوات المتعددة الجنسيات في العراق في يناير/كانون الثاني 2007، ليحل مكان الجنرال “جورج كيسي “وكان “بترايوس” على رأس الفرقة (101) التي دخلت مدينة الموصل أبان الإحتلال الأميريكي عام 2003، والتي تقوم على مبدأ كسب العقول والقلوب (والتي أعتمدتها القوات المحتلة 2004.) Winning hearts and minds. يعرف الباحث الاميريكيJoseph s.Nye jr، في كتابهِ

، القوة الناعمة: The public Diplomacy and the Soft power هو مفهوم القدرة على الجذب والضم دون الإكراه، أو إستخدام القوة كوسيلة للإقناع.

والدبلوماسية العامة ،كما معروف عنها، تهدف التأثير في الآخرين للحصول على النتائج التي ترجوها عبر ثلاث مسارات رئيسة، التهديد والإكراه” العصا”، الأغراءات والمدفوعات” الجزرة” والجاذبية. ، التي تعرف بأنها قوة التأثير على الآخرين للحصول على الشيء الذي ترغب الحصول عليه من خلال استمالتهم بدلاً من سياسة الأكراه أو دفع الأموال، وهذا الذي ميز سياسة الكاظمي خلال المدة الماضية،وضمن إطار الاستراتيجية الذكية التي تحتوي على عنصرين القوة الناعمة والصلبة، والمتابع لهذه السياسة يؤشر لديه الآتي :

النفاذ في الوسط الجماهيري:

بدأ الكاظمي بواكير سياسته لأدارة شؤون البلد عبر مسار سياسة دبلوماسية القوة الناعمة، كونه غير مدعوم بحزب او كتلة سياسية، تقف بجانبه، مثل حال اسلافه ،مستثمراً امكانياته الشخصية في الإستمالة والإقناع وعبر ما يوفره عصر المعلومات من إمكانيات ووسائل للنفاذ في الوسط الجماهيري، متمثلة بمنصات التواصل الإجتماعي، مستغلاً القدرات الكبيرة لهذه المنصات وجماهيريتها في المجال العام مثل تويتر لإيصال رسائله للجمهورعن نشاطاته ِوتوجيهاته،بالاضافة إلى وسائل الإتصال التقليدية الاخرى،والقنوات الدبلوماسية، حيث أن معظم سكان البلاد لديهم الحرية للوصول للمعلومات عبر هذه المنصات،إذ يقدر عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في البلد باكثر من 30 مليون حساب، فقد استهل نشاطه الإجتماعي والسياسي في زيارات ميدانية للدوائر التي هي على صلة مباشرة بحياة المواطنين اليومية وما يكتنفها من ادعاءات بوجو د فساد اداري ومالي مثل هيأة التقاعد الوطنية بتاريخ العاشر من آيار2020، واللقاء بالمواطنين والإستماع إلى معاناتهم وشكاويهم ،مع رواتبهم التقاعدية ، واخذ سلفي مع البعض منهم، أعقب ذلك زيارة مهمة اخرى لمدينة الطب واللقاء بمرضى الثلاسيما من الأطفال وتوزيع الهدايا لهم والتلاطف معهم وظهر بملابس كجوال كما زار مستشفى الشفاء ولقاءه المرضى وهو يرتدي البدلة الخاصة بالأطباء المعالجين للمرضى واستفسر عن آلية الدخول للمستشفى والبروتوكول العلاجي المقدم والأجراءات التي يتوجب على المواطنين إعتمادها للوقاية من الوباء والحد من إنتشارهِ ،وتطرق خلال هذه الجولة على الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد واشاد بدور الكادر الصحي باعتبارهم الخط الاول للتصدي للجائحة وعلى ضرورة التباعد الإجتماعي كما أخذ صور سلفي مع المواطنين،ومن هنا فهو يخاطب المواطنين في مفصلين اساسين في حياتهم الوضع الصحي والمعاشي معلقين عليه الآمال في إجتياز تلك المحنة.ويأتي هذا ضمن سياسة الاستمالة والإقناع.

وفي 9 حزيران 2020 التقى عائلة الشهيد الهاشمي وكان يقبل الأطفال من رؤوسهم مخاطبا اياهم “انتم أولادي، ووالدكم كان بطلاً يتحدى الإرهاب لبناء مستقبل لكم هذا التصرف غير عراقي(إغتيال الهاشمي) واطلق كلمته الشهير “القتلة لن يفلتوا القتلة تاريخهم قصير والشهداء تاريخهم طويل(فعلا تم الإعلان عن قتلة الهاشمي بتاريخ 16 تموز 2021) وسوف يتم إطلاق اسم احد الشوارع في بغداد باسم الشهيد الهاشمي ليبقى مخلد بين الأجيال، مطالب الناس هي أمانه في أعناقنا ، وفي زيارته بتاريخ 10 حزيران لمدينة الموصل التي وصفها بأنها رمز”الوحدة الوطنية” وصاحبة التاريخ والأرض مدينة التعايش والتآخي وزيارة مكان جامع النوري، مؤكداً أن الفساد وسوء الأدارة هما سبب حدوث كارثة الموصل.

وقال في زيارته لمحافظة حلبجة يتوجب التفكير بالمستقبل على أن” لا تتكرر نفس الأخطاء” وكان ودود بالقاء مع الجمهور يشد على ايدي الناس و يقبل آيادي البعض ” قائلاً …”أن ضحايا الانفال منزلتهم مثل منزلة ضحايا أبناء الأنبار،اشارة إلى وحدة التراب العراقي، والعنف لايولد إلا العنف والتأكيد على مبدأ التسامح، عند لقاءه ذوي الضحايا من الايزيديين جراء سيطرة داعش على سنجار عام 2014.. وضرور إعادة إحياء المدينة وهنا يشير إلى استمالات التخويف وشد الإثارة العاطفية والدفع باتجاه تجنب الأخطاربهدف كسب قلوب وعقول الجمهور.ومن دبلوماسية القوى الناعمة حقق ، حلم طفلة ناشدته عبر وسائل التواصل الإجتماعي من أجل لقائه، حيث استقبله في مكتبه مع عائلتها،وطلب الكاظمي من الجهات المختصة تقديم المساعدة والرعاية الطبية التي تحتاج الطفلة هنا استخدام الاستمالات العاطفية بهدف كسب الجمهور..

يُعد من أكثر رؤساء الحكومات ما بعد عام 2003، متابعاً لشؤون الطفولة عبر ما ينشر في المنصات الرقمية .كما قام يوم 15 آيار 2021 بمناسبة العيد زيارة عوائل عدد من الشهداء، وقال” واجبنا زيارة الشهداء الذين صنعوا فرصة الأمل للاجيال”، التأكيد على الهوية الوطنية، الاستفادة من أخطاء الماضية نعمل على عراق افضل نتفاءل بالمستقبل، دم الشهداء باق، الفترة المقبلة مخصصة للاعمار والبناء من اجل غد افضل للعراق وشعبه دائما يبعث روح الامل بمستقبل أفضل،هنا” بناء نتائج على مقدمات” وهي جزء من الاستمالات العقلانية ثم، اصطحب الأطفال إلى محل البقالة .كما نشط فيما بات يعرف بدبلوماسية الموائد الرمضانية.. وفي زيارته لمحافظة صلاح الدين بتاريخ 16 حزيران وافتتاحه محطة كهرباء سامراء البخارية ،تحدث عن المشاريع المتلكئة وضرورة اعادة احياءها وأكد على أطر الوطن والوطنية ومبدأ التعايش السلمي وتطرق إلى المشاريع الإستثمارية وأسباب توقفها .

وفي زيارته مجمع بسماية السكني بتاريخ19 حزيران فقد وجهة بتذليل الصعاب التي تواجه المشروع والدعوة لتخفيض نسبة الفوائد على الديون والدفعات والتأكيد على الاسراع في الإنجاز للوصول إلى 100 ألف وحدة سكنية، أن إعلان الكاظمي يوم 6 تموز العمل على توزيع 338 ألف قطعة سكنية موزعة على 17 مجمعا سكنيا ياتي ضمن اطار دبلوماسية القوة الناعمة ،حيث استخدم هنا إستعمالات عقلانية،لكسب ود الجمهور من خلال عمله وتوجيهاته لحل مشكلة السكن التي تعد أهم المشاكل التي تواجه المواطن.. وفي أثناء ازمة الكهرباء التي عاشها المواطن وكانت ذروتها يوم 2 تموز اتخذ سلسلة من الإجراءات في مكافحة الفساد وسوء الادارة بهدف معالجة مشاكل المواطنين وإشعارهم انه متابع للازمات التي يمرون بها وتكفل باتخاذ الإجراءات التي تعالج مشاكلهم مع الكهرباء.كل زياراته يتم تأطيرها ضمن إطار بناء الدولة ومكافحة الفساد .، وبتاريخ 11تموز زار الناشط في الحراك الشعبي على المقدام الذي تعرض لحادث خطف للاطمئنان على صحته وهذا مؤشر على التزامه بالوفاء لمطالب الحراك ومتابعة شؤونهم.كما وجه بمحاسبة المقصرين في حادث الحريق الذي أصاب مستشفى العزل لمرضى كوفيد 19 في مدينة الناصرية بتاريخ 12 تموز.

هذا جزء يسير من دبلوماسية القوة الناعمة التي اضطلع بها رئيس الوزراء على مستوى القاعدة الجماهيرية يحاول كسب ود الجمهور والتقرب لهم من خلال انتقاد للعديد من الممارسات السلبية السائدة في المجتمع وتوجيه النقد لادارة اسلافه من رؤساء الحكومات او البيروقراطية الادارية والفساد المسيطر على اغلب مفاصل الدولة هي نفس المشكلة منذ العام 2003. وأركان الدولة العميقة. من وجهة نظر علماء النفس عندما يكون المسؤول على وعي ودراية كاملة بشواغل المواطن ، فإنه يحس بالاطمئنان بأن هناك ضوء في نهاية النفق، لكن مع مرور الوقت يتفاجىء، بأن الوعود التي كان يأمل بتحقيقها لم يتحقق إلا جزء يسير منها، بل الاوضاع تتحرك نحو الأسوأ ،كما هو الحال في اعادة احتساب سعر الصرف الجديد للدولار وما تبع ذلك من الورقة الاصلاحية البيضاء، حيث قال عنها الكاظمي: “تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية.والمشكلة المستدامة في الكهرباء وكوارث حرق مستشفى ابن الخطيب ومستشفى العزل في الناصرية.وهي مطبات غير متوقعة تزيد من ضبابية الموقف امام حكومة الكاظمي.

الكاظمي والقوى السياسية:

أما المسار الثاني الذي اعتمده في سياسة كسب العقول والقلوب باتجاه الكتل السياسية وهي صاحبة القرار السياسي والمؤثر صاحبة الحل والعقد، والتي هي بنفسها جاءت به لرئاسة الحكومة، عندما رفضه البعض من المتظاهرين حال ظهور أسمه من بين الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة، بعد استقالة حكومة عبد المهدي ، باعتباره جزء من التركيبة السياسية في البلد،ولهذا بدأ العمل على كسب مواقف الأحزاب والكتل السياسية إلى جانبه جهد الامكان كونه متيقن أن بقاءه على سدة ادارة البلاد مرهون بمنح مزيدا من الإمتيازات لتلك الأحزاب، فهو لم يعد بحاجة للدعم الجماهيري خاصة بعد أن أعلن وبشكل رسمي عدم ترشيحه للانتخابات القادمة، كما اشترطت عليه الكتل السياسية النافذة عندما راهنت موافقتها رئاسته للوزراء بعدم الترشح للانتخابات .

وأهم خطوة خطاها بهذا الإتجاه اصدار قرارات تعيين ضمن الدرجات الخاصة “التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة” ووكالة عدد من الوزارات والمديرين العامين، مجال أختصاصها، لكن قائمة وبالرغم عدم خلو القائمة من كفاءات وخبرات جيدة ، الترشيحات احتوت على شخصيات حزبية ومسؤولين في الحكومات السابقة معروفين بأنتمائهم لهذا الحزب السياسي أو ذاك، هو ما أثار غضب كثيرين، وعزز على المستوى الشعبي من فكرة أن الأسماء المرشحة لشغل المناصب تقف وراءها جهات سياسية، وأنها لم تخرج عن دائرة المحاصصة ،والتي انتهجه أسلافه.

وهاجمت ثلاث كتل رئيسية (الفتح، سائرون، دولة القانون) إلى جانب حزب الوفاق الوطني الذي يتزعمه إياد علاوي والتيار الصدري، وكتل سنية وشيعية أخرى ، قرارات الكاظمي التي تضمنت تغييرات في( 16) منصباً حكومياً خاصاً، ضمنها جهاز المخابرات والبنك المركزي وأمانة العاصمة بغداد وهيأة النزاهة، وقال المتحدث، باسم الحكومة في حينها أحمد ملا طلال، إن “المبدأ الذي اتبعه الكاظمي في تكليف تلك الشخصيات هو النزاهة والكفاءة، وليس هناك ما يمنع من وجود شخصيات كفوءة ونزيهة تنتمي إلى أحزاب سياسية”، مضيفا “الجدل بشأن التعيينات أمر طبيعي في النظم الديمقراطية . من جانبه ،أكد الكاظمي الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات، و تم أختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني”. ونقلت عن مراقبين محايدين قولهم “إن رئيس الوزراء لا يُقدم على هكذا خطوة مهمة وحساسة دون أن يحظى بالموافقة المسبقة من الكتل السياسية، عادة ما يتم التوصل إلى اتفاقيات خلف المشهد السياسي ، وعندما تظهر هذه الأتفاقيات للعلن يهاجمها الجميع لتبرير موقفهم أمام جمهورهم. شأن ذلك شأن تغير سعر صرف الدينار مقابل الدولار،ويعتقد خصومه “الافتراضيين “،أن الاستحواذ على كل الأجهزة الاستخباراتية في يد واحدة، تشكل خطراً على جميع الكتل السياسية،كما أن ردود أفعاله نحو الكيانات المسلحة والمهددة لوجود الحكومة بتروي وهدوء، وسياسة غض الطرف وتجنب اي صراعات مع هذه القوى حقن للدماء العراقية، تنصب ضمن هذا الإطار.

نقد لاذع من خصومه السياسيين ..

غالبا ما يتضمن المحتوى الخطابي لخصومه السياسيين عبارات وتجريح بشخصه، يخرج عن اللياقة الدبلوماسية او الوظيفية التي يفترض ان تسود ووفق بنود الدستور ويمكن أن نورد جزء من هذه الاتهامات على سبيل المثال، أن” قراراته وانجازاته تغلب عليها العاطفة وهي وهمية”،وقد أُتهم البعض بانه يقود سياسة الهدف منها تجويع العراقيين، وانه سبب الخراب الإقتصادي ،السياسي والأمني في البلاد “،بينما حملته جهة سياسية آخرى الخرق الأمني الذي حدث في ساحة الطيران في 21 يناير 2021، واتهمه البعض بأنه أسس( 60) حزباً سياسيا. بينما لوح ائتلاف المالكي باسقاط الحكومة رداً على إجراءاتها الاقتصادية الأخيرة، فيما اشار احد السياسيين بالقول” لم يمض أسبوع إلا ورئيس الوزراء يتلقى تهديد بالقتل من أركان الدولة العميقة”.كل هذه الاستفزازات ، تأتي جزء من حرب التسقيط،، لكن رده لا يخرج عن إطار دبلوماسية القوة الناعمة وبعيدا عن التصعيد بهدف الاحتواء.. والتزم سياسة الصمت وعدم الرد حتى لا تجر البلد إلى أجواء التناحر سواء بين القوى السياسية أو بين الحكومة ومجلس النواب، واعادة هيبة الدولة لانها كانت مكسورة ووصلت إلى الانهيار لكن الحكومة اعادت الثقة لجيشنا وتجنب الدخول بصراعات مع جماعات قد تؤدي إلى حرب أهلية وأنا أخترت الطريق الآخر بالإحتواء وإطفاء النيران، وهذه اشارة الى تجنب المجابهة والصراع من الجماعات المسلحة غير القانونية.

ردود أفعال متباينة..

أن الاستقراء المنصف والمحايد لرأي الجمهور والسياسيين تجاه الكاظمي وحكومته والتي يمكن استنتاجها عبر ما ينشر من ردود أفعال في منصات التواصل الإجتماعي، التي أصبحت تعطي مؤشرا على إتجاهات الرأي العام حول قضية ما، تُحدد في ثلاث مسارات الاول القوى السياسية و وجيوشها الإلكترونية، المختلفة معه( ينطلقون من أهداف سياسية وحزبية) توجه اللوم دائما للكاظمي، وحكومته بعدم تحقيق أي منجز للجمهور،وان تصريحاته وانجازاته فقط على مواقع التواصل الإجتماعي، بل يستخدمون خطاباً اعلامياً فارغ المحتوى من التسقيط والتسفيه والاساءة الشخصية له ويحاولون تحميله كل المآسي التي يمر بها البلد منذعام 2003، ولا يستبعد أن تكون حرب الاستنزاف في شبكات تجهيز الكهرباء غير بعيدة عن هذا الإطار.وهنا صراع إرادات بين الدولة والادولة، أما المسار الثاني وهم الأقلية المتفائلة بما تم إنجازه من جانب حكومة الكاظمي بالرغم من عمرها القصير، لكن لا يرتقى للطموح ولو بالحد الادنى فهم لازالوا يراهنون عليه . أما المسار الثالث وهم الاغلبية ، المحبطة منه والإنجازات التي حققتها حكومته، فهم يقيسون الأقوال على ضوء الأفعال كان كثير الوعود بمستقبل عامر بالأنجازات وخاصة فيما يتعلق بمحاسبة قتلة المتظاهرين و الفاسدين وسراق المال العام، فقد ثبت أنه عجز عن الايفاء بوعوده ،بل غير قادر حتى على إستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور، و يشككون في إمكانية إجراء انتخابات عادلة ونزيه في ضوء سطوة السلاح المنفلت والمال السياسي، ولهذا انسحب العديد من المرشحين للانتخابات من ممثلي حراك تشرين.

شخصية براغماتية..

والكاظمي الشخصية البراغماتية ،الحاصل على التعليم الجامعي الاولي في القانون،وصحفي بالاحتراف ، معروف عنه وبشهادة العاملين معه في شبكة الاعلام العراقي في مراحل تأسيسها بأنه شخصية هادئة ومتزنة ولا يفضل العمل من وراء المكاتب وإنما شخصية ميدانية قليل الإهتمام بالبروتوكولات الرسمية في السياسة والادارة، كون الحكم على نجاحه او فشله ياتي من خلال التروي في العمل الميداني المعايش للواقع، ونظرا لعدم امتلاكه لرصيد حزبي او قاعدة جماهيرية كبيرة ،لابد وأن يساير الكتل السياسية والأستجابه لرغباتها حتى وأن كان غير مقتنع بها لضمان كسبها بجانبه او على تحييدها في اي صراع سياسي لسحب الثقة عن حكومته في البرلمان، فهو يحاول امتصاص نقمة الشعب بايجاد حلول لمشاكل الشعب التي ورثها عن الحكام السابقين.

تحليل مضمون رسائله الإعلامية..

أن تحليل الخطاب لرسائل رئيس الوزراء ضمن إطار دبلوماسية القوة الناعمة يقودنا إلى حقيقة مفادها أنه يوظف عبارات ومفردات ضمن سياسة كسب العقول والقلوب تتناغم وما يدور في أذهان الجمهور من مشاغل وأهتماماتهم، والمنشورة’ عبر منصات التواصل الإجتماعي، أو من خلال زياراته المدانية ، يؤشر تكرار في مفردات بعينها دون سواها مثل “مطالب الناس في أعناقنا” الفساد وسوء الإدارة هما سبب حدوث الكوارث في بلدنا،” التأكيد على مبدأ الوحدة الوطنية”، الإستفادة من أخطاء الماضي”، التفاؤل بالمستقبل”،التعايش السلمي”، الوطن والوطنية،” البلد يمر بظروف صعبة ” ،” مشاكل السكن “، مشاكل الكهرباء،” النقد لاسلافهِ، محاسبة المفسدين وقتلة المتظاهرين يقرب الصوره بينه وبين المواطنين، ويدفعهم بالشعور أن حلول مشاكلهم أصبحت في متناول اليد،ويؤشر بوجود نور في نهاية النفق، ويزرع الأمل في نفوس العراقيين..لكن هذا يصطدم بواقع غير ذلك،حيث يعترف الكاظمي نفسه أنه لم ينجز الكثير من برنامجه الإصلاحي،لكنه يعمل لبناء أسس لأعادة هيبة الدولة إلى مكانتها الطبيعية ولو بخطوات بطيئة ومدروسة. وان من غير المعقول أن يخضع لمعادلة الفساد السابقة فنحن منذ عام 2003، نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والإجتماعي بالانهيار الكامل حسب قوله، مما أصاب الجمهور بالأحباط واليأس، وأن المراهنات عليه لا تختلف عن المراهنات على أسلافه فالامور تمضي نحو الأسوء،ومع هذا فهو لايزال يراهن على أهمية دور القوة الناعمة في كسب القاعدة الجماهيرية التي شاركت في الاحتجاجات المطلبية، من خلال إستمالات الإقناع والتأثير ،وهذا يتطلب منه فهما كبيرا للكيفية التي يتلقى بها الجمهور رسائله وتكُيفها وفقا لذلك، فهو يعقد الآمال من خلال الزيارات الميدانية اولاً، ثم من خلال الرسائل المرسلة عبر منصات التواصل الإجتماعي، لاستمالة الجمهور إلى جانبه، وفهم ماذا يدور في عقولهم، والقيم التي يشتركون بها وما هي نقاط الاختلاف والاتفاق،فالاكتفاء بالوعود والتصريحات النظرية لم تعد مقنعه لهم ، فافضل الإعلانات التجارية ، كما يُقال،لايمكن لها أن تزيد من مبيعات منتج غير مرغوب شعبيا،فطالما كانت السمعة مهمة في تنفيذ الوعود…وهنا دور المصداقية يصبح مصدر قوة وأكثر أهمية ،فالدعاية لا يمكن الازدراء بها فقط، ولكن قد تأتي بنتائج عكسية اذ تقويض سمعة الحكومة، فيما يتعلق بالمصداقية نحو الشعب، لكن إعلانه يوم 16 تموز القاء القبض على قتلة الخبير الامني هشام الهاشمي سيبدد الشكوك حول نيته في النيل من قتلة المتظاهرين وأكد في تغريدته أن قوات الأمن أوقفت “المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء”، دون أن يقدم تفاصيل إضافية،وتابع “لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق ، دبلوماسية القوة الناعمة، هي ليست مجرد تأثير مع أنها واحدة من مصادر التأثير، التأثير الذي يكمن في التهديد أو التخويف بالقوة الصلبة، وهي مجرد أكثر من عملية إقناع أو القدرة على إستمالة وتحريك الجماهير مع أن جزء كبير من ذلك، يكمن في القدرة على الإغراء والجذب ، في القوة الناعمة التي راهن عليها يمكن قياسها من خلال صناديق الأقتراع ، فيما لو شرع بالترشيح للانتخابات القادمة.أفلاطون يعرف البلاغة بأنها كسب عقول الناس بالكلمات، وهذا ما يراهن عليه رئيس الوزراء من خلال دبلوماسية القوة الناعمة..