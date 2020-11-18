الكاظمي: هناك من يروج لكذبة ” الاستعمار السعودي “

المستقلة … قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاربعاء، أن هنالك من يقوم بالترويج لكذبة ” الاستعمار السعودي “، وهناك من يحاول الاستهانة بكل خطوة أمل تقوم بها الحكومة من خلال جيوش الكترونية وبعض القنوات.

حيث قال الكاظمي اليوم أن ” هناك من يروّج لكذبة “الاستعمار السعودي ” ! وهذا عيب، وعيب على من يقول إن هناك استعمارا في بلده، فالعراقي لايقبل الضيم ولايقبل بأن يتحكّم به أجنبي “.

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و أضاف ” هناك من يحاول الاستهانة بكل خطوة أمل تقوم بها الحكومة من خلال جيوش الكترونية وبعض القنوات، ولو أنهم أنفقوا هذه الأموال على تصحيح صورتهم لدى الناس لكان أفضل من إنفاقها على النيل من رئيس وزراء يحاول أن يكون خادما للشعب، وأقول لهؤلاء : لماذا لم تبنوا مدرسة أو تعبّدوا شارعا، فمدنكم تعاني وتُبكي الحجر”.

وحول المشاريع الجديدة التي انجزتها الحكومية قال الكاظمي، ” عندما نقوم بخطوات للإصلاح فهناك من يحاول عرقلتها ، ورغم هذا أنجزنا بعض المشاريع في الناصرية وسننجز اخرى في كل مدننا الحبيبة، في البصرة والأنبار وصلاح الدين وغيرها”.