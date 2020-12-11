المستقلة /… أعلن السفير العراقي لدى أنقرة حسن الجنابي ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور تركيا الاسبوع المقبل على رأس وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية.

وقال الجنابي في بيان له وتلقته (المستقلة )اليوم الجمعة إن “وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيجري بعد ايام زيارة الى أنقرة تمهيدأ لزيارة رئيس مجلس الوزراء يوم 17 كانون الأول الجاري الى العاصمة التركية على رأس وفد رفيع”.

وكان الكاظمي قد تلقى في منتصف شهر تشرين الأول الماضي دعوة لإجراء زيارة رسمية الى تركيا من قبل الرئيس رجب طيب اردوغان. (النهاية)