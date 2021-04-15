الكاظمي : سوف نقدم طعنًا بفقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية

المستقلة /…. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان حكومتة سوف تقدم طعنًا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها”، مشيرا إلى أن “مشاكلنا تحتاج أولًا للإدارة الصحيحة، ومنهج الصدق لأجل حلّها”.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس جاء ذلك في حديثه خلال لقائه مع شيوخ العشائر و وجهاء محافظة المثنى، في مضيف الشيخ جفات الشعلان.

وقال الكاظمي إن “منذ تكليفي أكّدت أنني لن أكون سوى خادمًا للشعب، وذكرت الرميثة في اول احاديثي لأنها عزيزة على القلب، وأرى أهلها أهلي”.

وأضاف “نواجه تحديات كبيرة، والعراق مرّ بظروف صعبة، وحين استلمنا مهامنا قبل 11 شهرًا كانت هناك الأزمة المالية وجائحة كورونا، وكان هناك أيضًا من يراهن على فشل الحكومة، أو الدخول في حرب أهلية، لكننا لم ننجر لهذا، وصبرنا وسنتجاوز التحديات الواحدة تلو الأخرى”.

وأشار رئيس الوزراء أن حكومته اتخذت “إجراءات صعبة من أجل الإصلاح، ومن أجل حماية البلاد ماليًا واقتصاديًا”.

وأكد “سنقدم طعنًا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها”، مشيرا إلى أن “مشاكلنا تحتاج أولًا للإدارة الصحيحة، ومنهج الصدق لأجل حلّها”.

وأضاف “شرعنا في حملة من العلاقات مع دول الجوار من أجل جلب الإستثمارات لخدمة بلادنا وأبنائها. وسأتابع بنفسي أوضاع محافظة المثنى، وكذلك أي مطلب من مطالب أهلها”.

وختم حديثه بالقول “لا يجوز أن نستخف بدماء المواطنين، وأرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم غالية علينا”.(النهاية)