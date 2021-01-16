الكاظمي : العراق يمر بظروف صعبة ووضع إقتصادي معقد بسبب سوء الإدارة والتخطيط

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المستقلة /… أكد رئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي، ان العراق  يمر بظروف صعبة ووضع إقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط خلال السنوات الماضية ، مضيفا نريد ان نبني البلد ونوجه شبابنا على اساس ثقافة الحياة والامل بالمستقبل، وليس عسكرة المجتمع وثقافة الموت.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته ( المستقلة ) اليوم السبت ان حديث الكاظمي جاء خلال لقائه جرحى وزارة الداخلية في مقر الشرطة الاتحادية ببغداد.

وقال الكاظمي مخاطبا الجرحى، “وعدتكم بمتابعة قضايا الشرطة المصابين شخصياً عند لقائي بكم في عيد الشرطة ، وجميع حقوقكم مضمونة، وتواجدي معكم اليوم هو لحل مشاكلكم”.

وأكد الكاظمي “حضرت بوفد كبير مع السادة وزراء الداخلية والإسكان والإعمار والصحة والعمل وامين بغداد ووكيل وزارة المالية ودائرة التقاعد لتذليل العقبات وتجاوز البيروقراطية التي حالت دون الحصول على بعض حقوقكم”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “هناك خلل كبير في توفير الدعم لشريحة كبيرة من الجرحى ممن لم يحصلوا على حقوقهم، وبعضهم تعرض لإعاقة كلية، رغم مرور وقت طويل على مراجعاتهم، وهذا تقصير واضح من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة”.

وبين الكاظمي أن “العلاقة بين الدولة والحكومات وبين المواطن هي علاقة حقوق وواجبات مثلما يؤدي الابطال واجباتهم فهم يستحقون منا حقوقاً غير منقوصة”.

وتابع ، “سنعمل على تذليل كل العقبات والتحديات ونسعى لان تكون لدينا عيادات صحية و مستشفيات تفي بعلاج الابطال المصابين وبالامكان جلب أطباء أجانب وأجهزة طبية متطورة لعلاجهم”.

وأكد الكاظمي، “نحتاج إلى أن نتعاون سوية ونفتح صفحة جديدة من الأمل والتفاؤل، ونواجه كل المصاعب التي مررتم بها بواقعية”.

وأشار الكاظمي لقد، “وضعت برنامجاً لمقابلة الجرحى الأبطال في وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية، لمعالجة قضاياهم فهم يستحقون منا كل الإهتمام”.

وقال  “البلد يمر بظروف صعبة ووضع إقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط خلال السنوات الماضية”، مضيفا “نريد ان نبني البلد ونوجه شبابنا على اساس ثقافة الحياة والامل بالمستقبل، وليس عسكرة المجتمع وثقافة الموت”.

وختم حديثة بالقول، “كل حقوقكم ستلبى بعد تذليل العقبات وسنشكل فريق عمل لمتابعة حقوقكم وستكون هناك لقاءات لاحقة لمتابعة ماسيتم إنجازه”.( النهاية)

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