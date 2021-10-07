الكاظمي: الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد

المستقلة /- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الانتخابات البرلمانية هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد.
وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر” “أنهى مجلس النواب اليوم فترته النيابية، تمهيداً لإجراء يوم الأحد المقبل (10 تشرين الأول)”.

واضاف، “شعبنا على امتداد الوطن الغالي، الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة”.

وتابع الكاظمي، “اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية”.

وخام قائلا، “اصنعوا التغيير بإرادتكم”.

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