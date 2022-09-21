الكاتب عادل الشرار يفوز بقلادة الإبداع في مسابقة القصة القصيرة

المستقلة/-بالتعاون مع اتحاد ادباء وكتاب ديالى وقصر الثقافة والفنون في صلاح الدين أعلن دار الإبداع مسابقة القصة القصيرة دورة القاص الراحل صالح عمر شريف حيث شارك عدد كبير من الكتاب والكاتبات من عموم العراق والوطن العربي حيث تم قبول 104 قصة قصيرة وحصل الكاتب عادل الشرار على قلادة الإبداع لفوزه ضمن المراكز الأولى في مسابقة دار الإبداع الثانية للقصة القصيرة حيث شارك بقصة قصيرة كان عنوانها ” لعنة حرف “.

يذكر أن الكاتب عادل الشرار لديه عدد من المؤلفات منها ( رسائل تالفة ،بريد الغرباء ،نريد وطن ،أشباه المجانين ) وعمل كرئيس تحرير مجلة حلم على ورق الإلكترونية وفاز أيضاً في مسابقة القصة القصيرة لدار ببلومانيا حيث كانت القصص تتكلم عن العنصرية وشارك عادل الشرار بقصة قصيرة بعنوان ” حادث إنسانية ” .

نشر الكاتب عادل الشرار كتابه الخاص الأول بعنوان رسائل تالفة في عام 2021 والذي جمع فيه عدد من النصوص التي تناول فيها عدد من المواضيع حيث قال عندما نشر كتابه “لكنها كانت يوما ما لشخص ما ذات قيمة أكبر، ولأن الحب قد سلب الجزء الأكبر من قلبي وحياتي كذلك كان في كتابي مع تناولي لمواضيع اجتماعية ودينية وفق ما يمليه عليّ قلمي وما أراه مناسبا فإن كنت أخطأت فلا تكرر أخطائي وان كنت ناجحا فلتعلم أنني قد فعلت ذلك لوحدي بعد عناء ومكابدة ومجتمع لا يهتم أساسا بي حتى يهتم بما أكتب…”

حصل الكتاب خلال سنة من تاريخ نشره على اكثر من 4000 تحميل واعجاب عدد كبير من القراء كونه تمت كتابته بطريقة سلسلة وممتعة على حسب قولهم.

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