الكاتب: حضور الكاظمي لاجتماع التنسيقية جاء بضغط امريكي لتشكيل حكومة توافقية

المستقلة/-اكد رئيس مركز ابابيل للدراسات الاستراتيجية فارس الكاتب ان حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماع امس للاطار التنسيقي .. ضغط امريكي للتهدئة وضبط النفس.

وقال الكاتب في تصريح صحفي تابعته المستقلة , هناك ضغط أمريكي باتجاه ضبط النفس والذهاب قدما صوب التهدئه وتشكيل حكومه توافقيه بأسرع وقت ممكن..

واضاف الكاتب ان : حضور الكاظمي الاجتماع .. فرصة مواتية لإثبات حسن النيه من قبل اعضاء الإطار التنسيقي وبانهم لا صله لهم بمحاولة الاغتيال الاخيرة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حضر اجتماع الاطار التنسيقي الى جانب رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان.