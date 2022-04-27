الكاتب : التحالف الثلاثي ما زال قائماً فيما تسوده وجهات نظر مختلفة وقرارات متباينة

المستقلة /- اقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، بوجود وجهات نظر مختلفة وقرارات متباينة تسود التحالف الثلاثي، مشيرا الى أن من مصلحة أحزاب التحالف البقاء معا.

وقال عضو الحزب دانا الكاتب، في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية وتابعته المستقلة، إن “التحالف الثلاثي ما زال قائماً, في حين تسوده وجهات نظر مختلفة وقرارات متباينة، لكن ما يهم هو البرنامج الستراتيجي والحكومي والاتفاقات الثابتة”.

وأضاف الكاتب، أن “من مصلحة أحزاب (التحالف الثلاثي) البقاء معاً حتى تشكيل الحكومة”.

وكانت عضو مجلس النواب ريزان شيخ دلير كشفت في وقت سابق، عن مشاكل جديدة في تحالف السيادة بسبب عودة بعض المطلوبين للقضاء وفي مقدمتهم علي حاتم السليمان ورافع العيساوي.

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