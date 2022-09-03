الكاتبة سارة السهيل تشارك في معرض عمان الدولي للكتاب

المستقلة /- شاركت الكاتبة والباحثة العراقية سارة طالب السهيل بعدد من إصداراتها في معرض عمان الدولي للكتاب 2022 الذي يقيمه إتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى في المركز الأردني للمعارض الدولية.

وقالت السهيل في ايجاز صحفي تلقت ( المستقلة) نسخه منه اليوم السبت ، انها شاركت بقصص (آدم ) وهى احدث اصداراتها ضمن مطبوعات دار المعارف المصرية في سلسلة كوكب سارة القصصية،( 6 قصص ) بعضها موجه للأطفال ما دون الخمس سنوات وهي “آدم ينتظر أختا”، و”مولد آدم”، والأخر للناشئة ومنها قصة “آدم في زيارة إلى الجيش”، و”يوم في حياة آدم”، و”آدم في الملعب”، و”آدم وجوزيف”٠

واكدت السهيل انها شاركت بقصة( أميرة البحيرة ) الصادرة ضمن المكتبة الخضراء من سلسلة دار المعارف المصرية و قصة “ندى وطائر العقاقير “ضمن سلسلة أجمل الحكايات و بالمجموعة القصصية “تصريح دخول ”

وذكرت الكاتبة السهيل أن معرض عمان للكتاب هذا العام يشهد تطوراً ملحوظاُ ومشاركة كثيفة لدور النشر، مشيرة الى ان البرنامج الثقافي للمعرض يشهد أيضاً نشاطات نوعية ومتنوعة للأطفال و سيكون للمرة الأول في هذه الدورة قاعة مخصصة لأدب الأطفال تضم عددا من دور النشر المتميزة محليا وعربيا٠

وقد إفتتحت وزيرة الثقافة المعرض أمس الأول الخميس الأردنية هيفاء النجار، في حضور ممثلة عن الملك عبدالله الثاني، وافتتحت وزيرة الثقافة .

كما حضر افتتاح المعرض الذي تستمر فعالياته حتى العاشر من الشهر الحالي، وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف ابو سيف، ووزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري، وسفراء عرب، ومدراء معارض الكتب العربية، وضيوف المعرض من عدد من الدول العربية، والوفد الرسمي لدولة الكويت الشقيق ضيف شرف المعرض لهذا العام، ومسؤولون أردنيون، وناشرون أردنيون وعرب.

ويشارك في المعرض الذي تم تقسيمه هذا العام إلى رواق عمان، ورواق القدس، ورواق الكويت، نحو 400 دار نشر محلية وعربية ودولية سواء بشكل مباشر أو من خلال التوكيل من 22 دولة من بينها: مصر، والسعودية، والكويت، والامارات، وقطر، سلطنة عمان، العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، تونس، والمغرب، تركيا، وبريطانيا، وايطاليا، والصين، إضافة إلى الأردن ٠