الكابينت الإسرائيلي يصادق على توسيع الهجمات ضد غزة

الكابينت الإسرائيلي يصادق على توسيع الهجمات ضد غزة

المستقلة /- صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” يوم الأربعاء، على توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد غزة.

وأعلن “الكابينت” أن “​الجيش الإسرائيلي​ سيشن معركة قوية على غزة لمدة أسبوع”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” لبحث “التطورات الصعبة” التي حصلت في الأيام الأخيرة.

وأكد نتنياهو، خلال جلسة عقدها لتقييم الوضع في مدينة عكا التي شهدت الليلة الماضية اضطرابات على خلفية التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني الأخير، أن الكابينت سيناقش خاصة استهداف عربة تابعة للجيش الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع في غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أحد جنودها على الأقل وإصابة اثنين آخرين.