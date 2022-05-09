القيصر كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيًا فى مدينة جدة 12 مايو

المستقلة /-يحيى القيصر كاظم الساهر، حفلاً غنائيًا، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس الموافق 12 من شهر مايو الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

ومن جهة أخرى اجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذى تم إحياؤه فى دولة الإمارات، ثالث أيام عيد الفطر، وقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم احتفالاً بالعيد.

وكان النجم كاظم الساهر قد ألغى كل حفلاته الغنائية التى كان من المقرر أن يحييها فى جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، حيث كان عددها 8 حفلات أحيا منها حفلتين وتبقى 6 حفلات أخرى، بسبب وفاة زوجته الأولى السيدة عروسة الساهر أم أولاده، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقا.

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.